Piauí recebe alerta de alto risco para inundações em três municípios

Temporais, rios subindo, transbordamentos e inundações. É este o cenário que se observa em algumas regiões do Piauí desde o começo do período chuvoso e diante da situação, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais) emitiu um alerta de alto risco para três municípios piauienses: Buriti dos Lopes, São José do Divino e Canxingó. Conforme o alerta, há risco de inundações e enxurradas, principalmente para as comunidades ribeirinhas. O aviso foi emitido na noite de ontem (10).



Leia também: Nível sobe e rios Longá e Marataoan atingem a cota de inundação

Só na cidade de Buriti dos Lopes, o risco de inundação atinge aproximadamente 600 moradias, por conta do aumento das águas do Rio Parnaíba e seus afluentes, podendo atingir a zona rural do município na localidade Barra do Longá, Vila Iracema, Passagem Canoa, Ponte Jandira, Várzea do Simão e Vila São Remígio.



Cemaden emitiu alerta de alto risco para cheias de risco em três municípios piauienses - Foto: Reprodução

Já em Caxingó, a elevação dos rios Longá e Piracuruca coloca em risco principalmente os bairros Centro e Bom Jesus, onde cerca de 98 moradias estão localizadas em áreas de risco, assim como 100 moradias em São José do Divino, nas localidades Centro, Triunfo, Botaque e Brancas.

Luzilândia, onde o Rio Parnaíba também tem apresentado subida de nível, mas encontra-se na cota de atenção e está fora do alerta de alto risco, apresentado há “risco moderado”, o que, segundo o Cemaden, não descarta os riscos de inundações que podem atingir até 800 moradias.

Maria Clara Estrêla, com informações do Governo do Estado do Piauí