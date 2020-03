O Serviço Geológico Brasileiro emitiu um alerta na noite de ontem (09) para risco de transbordamento de rios na região Norte do Piauí. Isto porque os rios Longá, em Esperantina, e Marataoan, em Barras, atingiram suas respectivas cotas de inundação podem invadir as regiões em seus arredores dentro das próximas horas em caso de mais chuva.



De acordo com o monitoramento do CPRM, o Rio Longá subiu 53 centímetros da manhã de ontem até a manhã de hoje (10), saindo de 7,09 metros para 7,62 metros no intervalo de apenas 24 horas. Sua cota de inundação é de cerca de 7,40 metros. Já o Rio Marataoan subiu 38 centímetros entre ontem e hoje, tendo saído de 4,1 metros para 4,48 metros em um dia. Sua cota de inundação é de 4,20 metros.

Ainda no Norte do Piauí, o município de Luzilândia também se encontra em alerta. É que o Rio Parnaíba naquela região está em nível de atenção, tendo atingido os 4,8 metros na manhã desta terça-feira (10), ou seja, suas águas encontram-se a apenas 20 centímetros de chegarem à cota de alerta, é que de 5 metros. O Velho Monge em Luzilândia subiu 62 centímetros em apenas 24 horas.



Nível da água sobe e os rios Longá e Marataoan atingem a cota de inundação - Foto: O Dia

Situação em Teresina

Aqui em Teresina, o Rio Parnaíba tem registrado é uma diminuição de seu nível. O monitoramento do Serviço Geológico Brasileiro aponta que de ontem para hoje, a altura das águas do Velho Monge na Capital reduziu de 4,68 metros para 4,33 metros. O Parnaíba encontra-se ainda a 57 centímetros de atingir sua cota de atenção, que é de 4,90 metros.

O Rio Poti também tem reduzido seu volume de água nas últimas horas, tendo seu nível baixado de 6,11 metros para 5,35 metros em 24 horas. Cortando Teresina ao meio, ele ainda se encontra a cerca de 3 metros de atingir sua cota de atenção.

Maria Clara Estrêla