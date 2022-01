Piauí não registra óbitos por covid-19 há três dias, diz Sesapi

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), o Piauí não tem registrado óbitos por covid-19 há três dias. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo órgão, desde o início da pandemia, 7.275 pessoas já perderam a vida para a doença no Piauí. Sem mortes registradas nas últimas 72 horas, a média móvel de óbitos está em queda, com redução de 58% em comparação com os últimos 14 dias.



O boletim epidemiológico aponta ainda que somente 32 casos confirmados de covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas. Destes, 15 são de mulheres e 17 de homens com idades que variam de 13 a 70 anos. Devido à indisponibilidade do sistema E-SUS notifica, do Ministério da Saúde, os casos positivos registrados no Piauí estão sendo divulgados parcialmente. Foto: Mário Oliveira/Fotos públicas Os casos confirmados no estado somam 334.472 em todos os municípios piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam 7.275 casos e forma registrados em 223 municípios. Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, 153 estão ocupados,sendo 75 leitos clínicos, 69 UTI’s e 09 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 24.162 até o dia 31 de dezembro de 2021. A Sesapi estima que 327.044 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para morte.

