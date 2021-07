Piauí mantém autorização para eventos com até 100 pessoas

O governo do Piauí manteve a autorização para a realização de atividades sociais, culturais e artísticas com público máximo de 100 pessoas em novo decreto assinado pelo governador Wellington Dias neste domingo (25). A medida prevê a utilização de som mecânico, instrumental ou apresentação de músico em cinemas, teatros, circos, auditórios e espaços de eventos, mas com proibição de dança entre os presentes.

O novo decreto estabelece que bares, restaurantes, lanchonetes, barracas de praia, lojas de conveniência e depósitos de bebidas, só poderão funcionar até as 24h, ficando vedada a realização de festas, eventos, confraternizações. Esse segmento poderá funcionar com a apresentação de músico, desde que não gerem aglomeração.

Já o comércio em geral poderá funcionar somente até as 17h e os shopping somente das 12h às 22h. O documento estabelece o funcionamento de mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padarias e produtos alimentícios deve encerrar-se até as 24h.

O governo manteve também o toque de recolher entre 1h e 5h, ficando proibida a circulação de pessoas em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, ressalvados os deslocamentos de extrema necessidade.

O decreto reforça a necessidade à estrita obediência aos protocolos de uso obrigatório de máscaras, ao distanciamento social mínimo em espaços públicos abertos de uso coletivo, como parques, praças, praias.

Há determinação ainda que as forças de segurança reforcem as fiscalizações contra aglomeração de pessoas; consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou de circulação pública; direção sob efeito de álcool; circulação de pessoas no horário compreendido entre 1h e as 5h; e ao uso obrigatório de máscaras nos deslocamentos ou permanência em vias públicas ou em locais onde circulem outras pessoas.

