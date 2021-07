Covid-19: Idosa recebe alta após 31 dias internada em UTI no Piauí

A idosa Maria Bernadete Fernandes de Sá, de 67 anos, recebeu alta do Hospital Regional Justino Luz, em Picos, no Sul do Piauí, após 31 dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) lutando contra a Covid-19. A saída da aposentada do hospital foi celebrada pelos profissionais de saúde que a acompanharam no tratamento.

Maria Bernadete teve os primeiros sintomas da doenças e logo apresentou complicação do quadro de saúde devido as comorbidades que possui. Ao todo, foram 33 dias internada. Nesse período, ela ficou 11 dias intubada e passou traqueotomia para conseguir respirar.

Com o comprometimento de pulmões e rins, a aposentada ainda foi submetida a hemodiálise durante 19 dias. Para recuperar da traqueostomia foram mais 10 dias.

Todos esses desafios vencidos por Maria Bernadete mobilizou familiares e amigos para recepcioná-la na saída do hospital. Aplausos e muita emoção dos presentes marcou a saída da aposentada na última sexta-feira (23).

“Conseguimos aproximar muitas pessoas de Jesus orando por ela”, relata Rossana. O HRJL foi instrumento de Deus na cura da minha mãe, muito obrigado a todos”, disse a que explicou que correntes de orações foram realizadas durante o período de internação.

