Piauí inicia vacinação para adolescentes de 12 a 18 anos com comorbidades

Adolescentes acima de 12 anos que tenham comorbidades e deficiências permanentes vão se vacinar contra Covid-19 no Piauí. O anúncio foi feito pela Secretária de Estado da Saúde (Sesapi) nesta terça-feira (20), que deve divulgar orientação aos municípios nas próximas horas regulamentando a vacinação deste público no Piauí.



Os adolescentes vão tomar a vacina da Pfizer, a única que pode ser aplicada em menores de 18 anos no Brasil de acordo com a Anvisa. A vacinação dos adolescentes de 12 a 18 anos entrará na cota de 30% das vacinas destinadas no Piauí às pessoas com comorbidades e que estão relacionadas no Plano Nacional de Imunização (PNI) como prioritárias para a imunização contra a Covid-19. É necessário apresentação do laudo médico no ato da vacinação.



(Foto: Elias Fontinele/ODIA)

O governador Wellington Dias levantou a pauta da vacinação dos adolescentes no Fórum Nacional de Governadores. “As comorbidades e deficiências permanentes deixam as crianças mais expostas ao risco de contrair a doença e a vacina é a nossa esperança de protegê-las contra a Covid-19. Continuamos no enfrentamento à doença com todo o rigor ”, disse o secretário de Saúde, Florentino Neto.



"Estamos voltando às aulas com professores vacinados e esse grupo com deficiência e comorbidade ficaria de fora. São crianças que necessitam da escola como meio educacional, convivência social e estimulação", afirma Florentino Neto. A imunização destes jovens e crianças vai dar maior segurança às famílias para o retorno às aulas.



De acordo com o Vacinômetro, plataforma do governo estadual que mostra o avanço da vacinação no estado, o Piauí já aplicou 1.195.712 (D1), sendo 413.844 (D2) e 37.362 (D2). Para acompanhar a evolução da vacinação basta acessar www.saude.pi.gov.br/vacinometro .



