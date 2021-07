Covid: Piauí discute reduzir prazo da aplicação de 2ª dose da vacina para 60 dias

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), se reunirá amanhã (13) com os demais gestores do Fórum dos Governadores do Brasil e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar sobre a possibilidade de antecipar a segunda dose da vacina contra Covid-19.



O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) durante solenidade de inauguração da pista de atletismo da Uespi (Universidade Estadual do Piauí). Dias destacou que o Comitê Científico já sinalizou a capacidade de reduzir o prazo sem comprometer a eficácia do imunizante.



Governador Wellington Dias (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“O nosso Comitê Científico deu um parecer que é possível, com a AstraZeneca, por exemplo, encurtar de 120 dias para 60 dias com segurança. Da Pfizer, também chega a 60 dias. É a imunização que vai colocar o Piauí e o Brasil em uma posição segura”, disse o governador do Piauí.



Até agosto, o Instituto Butantan deve antecipar mais 47 milhões de doses da vacina CoronaVac. Os governadores também estão avaliando os cronogramas das demais vacinas, como AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Na reunião também será discutida a vacinação de adolescentes com mais de 12 anos.



Dias também destacou que, na última sexta-feira (09), foi assinado um termo de compromisso de monitoramento com a Sputnik, semelhante ao feito com a Pfizer.



“Temos um contrato com a Fiocruz e o Instituto Nacional de Qualidade e Saúde, junto com a Bahia Farm e a Uespi, que vão fazer o acompanhamento pós vacina. É como uma quarta fase de pesquisa. A previsão é de que possamos ter, de hoje para amanhã, a licença excepcional de importação, já está tudo certo com o fundo soberano russo para o embarque, para recebermos em Recife 1,14 milhão do primeiro lote, de um total de 37 milhões de doses”, acrescentou.

A meta, segundo o governador do Piauí, é de que, com o avanço da imunização, até outubro deste ano, todas as pessoas do Brasil com mais de 18 anos tenham recebido, pelo menos, a primeira dose da vacina contra Covid-19.



Com informações de Raimundo Lima, da O DIA TV

