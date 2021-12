Piauí é 2º estado do país que mais vacinou com as duas doses contra a Covid-19

O estado do Piauí alcançou a marca de 73,20% de sua população com as duas doses da vacina contra a Covid-19, o que possibilitou a marca de segundo estado brasileiro que mais aplicou a segunda dose dos imunizantes, com relação à população geral, e o primeiro do Nordeste a mais vacinar contra a doença. Os dados são do Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa, que extraem os números do Vacinômetro das Secretarias de Estado da Saúde.



De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, esta posição alcançada pelo Piauí é o resultado de um trabalho integrado entre o Governo do Piauí, Sesapi e municípios, que teve início no mês de janeiro de 2021 com os primeiros piauienses sendo vacinados.

Foto: Divulgação/Ccom “Desde o momento em que as vacinas foram liberadas nós buscamos fazer um trabalho conjunto com nossas equipes da Atenção Básica, que são os responsáveis pela aplicação e cadastro das vacinas. A Sesapi e o Governo do Piauí sempre procurou ofertar todo suporte necessário para que os municípios pudessem vacinar cada vez mais os piauienses” destaca o gestor. Os números divulgados pelo Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa são da noite de quarta-feira (22), na manhã desta quinta-feira (23) os dados já avançaram um pouco mais. O Piauí já conta com 73,63% de sua população com as duas doses e 82,95% recebeu pelo menos uma dose dos imunizantes da contra a Covid-19. “ É muito importante destacar que nossa população atendeu nossos chamados para a vacinação, porém precisamos continuar atendendo esses apelos para podermos sair desta pandemia. Se você ainda está faltando tomar sua segunda dose, ou se já está na hora do seu reforço, procure um ponto de vacinação em seu município e coloque sua vacina em dia. Também fique atento ao prazo para a dose de reforço, que caiu para 04 meses após a segunda dose”, lembra o superintendente de Atenção Primária a Saúde e Municípios da Sesapi, Herlon Guimarães. Em números globais o Piauí já aplicou 5.447.020 milhões de doses contra a Covid-19. O estado já vem vacinando toda a população acima de 12 anos e o secretário Florentino Neto já está articulando junto ao Ministério da Saúde a imunização das crianças de 05 a 11 anos. “Nós fomos o segundo estado brasileiro a solicitar a vacina deste público ao ministério e desde que a Anvisa liberou a imunização com a Pfizer para as crianças estamos nos articulando para que eles possam receber sua vacina o quanto antes. Precisamos vacinar o maior número de piauienses para sairmos deste estado de pandemia”, reforça o secretário Florentino Neto.

