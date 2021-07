Piauí: Casos de feminicídios terão prioridade durante a Semana da Paz em Casa

Um encontro entre a presidência do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI), juízes, coordenadorias e câmaras criminais decidiu que processo que envolvam casos de feminicídios terão prioridades em julgamento no Piauí durante a Semana da Paz em Casa.

De acordo com o TJPI, a iniciativa visa elaborar pautas temáticas para julgamentos de processos que estão pendentes de recursos por meio de uma força tarefa, na Semana da Paz em Casa, que acontece entre os dias 16 e 20 de agosto.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Esse esforço concentrado vai intensificar os julgamentos dos processos de feminicídio para que retornem para o juízo de primeiro grau, e esses, possam pautar os júris de feminicídio nesse segundo semestre”, explica a Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Piauí, juíza Keylla Raniere Lopes Teixeira Procópio.

Segundo ela, essa é a primeira vez que está sendo feito um esforço concentrado nesses moldes e espera resultado positivo em relação aos julgamentos de feminicídio.

A Semana Justiça Pela Paz em Casa é uma campanha organizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os Tribunais de Justiça do Brasil com foco no julgamento de processos judiciais em andamento de violência doméstica, em especial a emissão de sentenças, despachos e decisões.

Com informações do TJPI

