Covid-19: Folha diz que Piauí aplicou 252 vacinas vencidas; Sesapi e FMS negam

Um levantamento divulgado pelo jornal Folha de São Paulo nesta sexta-feira (02) apontou que o Estado do Piauí teria aplicado pelo menos 252 doses vencidas da vacina AstraZeneca em diversos postos de saúde, o que compromete a proteção contra o novo coronavírus. Só no município de Teresina foram aplicadas 114 doses. Os dados constam em registro oficial do Ministério da Saúde. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SESAPI) e a Fundação Municipal de Saúde (FMS) negaram a informação.



Segundo a reportagem, até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros.

Além da capital piauiense, cidades como Lagoa de São Francisco, Itaueira, Madeiro, Guadalupe, Sebastião Leal, São José do Piauí, Uruçuí, Jatobá do Piauí, Antônio Almeida, Olho D’água do Piauí, São João da Varjota, Jerumenha, José de Freitas, União, Jaicós, Amarante, Santa Cruz do Piauí, Capitão de Campos, Palmeirais, Barro Duro, Floriano, Alegrete do Piauí, Lagoa do Piauí, Queimada Nova, Miguel Alves, Santana do Piauí, Campo Maior, Barras, São Félix, Valença do Piauí, Piripiri, Piracuruca, Miguel Alves e Piripiri também aparecem no relatório de aplicação de doses vencidas.

Ainda segundo os dados confirmados pelo jornal, pelo menos 26 mil doses vencidas foram aplicadas no país. A cidade de Maringá foi a que mais aplicou – foram 3.536 pessoas com o produto da AstraZeneca fora da validade. No ranking das cidades, Teresina aparece na 26ª posição.

A vacina AstraZeneca é uma das mais usadas no país e corresponde a 57% das doses aplicadas neste ano. A imensa maioria foi utilizada de acordo com as orientações do fabricante.

Todos os imunizantes expirados integram oito lotes da AstraZeneca importados ou adquiridos por consórcio. Um deles passou da validade no dia 29 de março. O que venceu há menos tempo estava válido até 4 de junho.

O lote pode ser conferido na carteira individual de vacinação. Quem tiver recebido uma dose de um desses oito lotes de AstraZeneca após a data de validade (veja gráfico) deve procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamento.

Além disso, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, quem tomou imunizante vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter recebido a dose administrada equivocadamente. Na prática, é como se a pessoa não tivesse se vacinado.

O plano define, também, que cada indivíduo vacinado seja identificado com o lote da imunização recebida, o produtor da vacina e a dose aplicada. Isso é feito justamente para acompanhamento do Ministério da Saúde e eventual identificação de erros vacinais.

DataSUS e Sage no gerenciamento das doses

O DataSUS (sistema de informações do Ministério da Saúde) também identifica todas as pessoas imunizadas com um código individual, acompanhado de informações sobre idade, grupo prioritário de vacinação, data da imunização e lote da vacina recebida.

Já a data de validade de cada lote vacinal consta de outro sistema do governo federal, o Sage (Sala de Apoio à Gestão Estratégica), que registra os comprovantes de entrega dos imunizantes contra Covid-19 por estado. Em cada um desses recibos há informações públicas sobre o número do lote vacinal, a data de validade, o fabricante e a data de entrega.

Para chegar aos dados, a Folha cruzou as duas bases —DataSUS e Sage— a partir do número do lote das vacinas. Foram consideradas todas as imunizações do país contra Covid-19 até 19 de junho.

OUTRO LADO

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que todos os lotes de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde ao estado do Piauí estão dentro do prazo de validade. As caixas contêm nota técnica com informações sobre a data de validade dos imunizantes encaminhados, assim como em todos os frascos constam os prazos de vencimento.

A Sesapi esclareceu ainda que antes da distribuição para as Regionais de Saúde, a Coordenação de Imunização verifica além do prazo de validade, a temperatura de acondicionamento dos imunizantes, que vêm sendo aplicados dentro do prazo de validade apresentados em documentos oficiais do Ministério da Saúde.

Já a Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou que em Teresina nenhuma dose de vacina foi aplicada com prazo de validade vencida. A FMS ressaltou que o prazo de validade de todos os imunizante recebidos e realiza a aplicação conforme as orientações do fabricante. Em todos os frascos dos imunizantes constam os prazos de vencimento da vacina.



Com informações da Folha de São Paulo

