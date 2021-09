Piauí anuncia vacinação de adolescente de 12 a 17 anos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) confirmou nesta sexta-feira (3) que a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos terá início a partir de 15 de setembro. A Sesapi afirma que a definição da data levou em consideração a quantidade de doses enviadas para a aplicação da primeira dose em todas as pessoas com mais de 18 anos.

O secretário de Saúde, Florentino Neto, explicou que a nota técnica do Ministério da Saúde recomenda que a ‘vacinação dos adolescentes deverá ser feita exclusivamente com o imunizante da Pfizer/BioNTech, único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para a faixa etária’.

“Os lotes de vacinas enviados aos estados, a partir do dia 15 de setembro, contarão com doses de imunizantes destinados para este público, foi o que estabeleceu o documento que recebemos, hoje, do ministério. Essa decisão nos anima, pois vamos avançar ainda mais na imunização dos piauienses”, disse Florentino Neto.

De acordo com a Sesapi, os primeiros a receberem a vacina serão os adolescentes com deficiência permanente e, na sequência, aqueles com comorbidades previstas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). Depois, entrariam as gestantes e puérperas entre 12 a 17 anos, os adolescentes privados de liberdade e os sem comorbidades.

