Teresina dá continuidade aos drives de 2ª dose da vacina contra Covid

Teresina dá continuidade à programação de drive thrus de segunda dose contra a Covid-19, com 11 pontos disponíveis nesta sexta-feira (03), sábado (04), segunda-feira (06) e terça-feira (07). Os locais estarão atendendo pessoas que vão tomar a segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac.

Os dias da programação foram divididos de acordo com o prazo de aplicação da segunda dose marcada no cartão de vacinação dos teresinenses. “As datas foram escolhidas de acordo com o prazo de aplicação da primeira dose de Astrazeneca em drive thru que realizamos no mês de junho para diversos grupos”, conta Emanuelle Dias, coordenadora da campanha em Teresina. Desta forma, em cada dia serão recebidos os seguintes públicos:

Drive de hoje (03) – Pessoas com segunda dose até o dia 03/09

Drive do de amanhã (04) – Pessoas com segunda dose até o dia 05/09

Drive de segunda-feira (06) – Pessoas com segunda dose até o dia 12/09

Drive de terça-feira (07) – Pessoas com segunda dose até o dia 12/09





Foto: Ascom/ FMS

Todos os 11 pontos disponibilizarão a vacina Astrazeneca, e em cinco locais será disponibilizada também a Coronavac. Os locais com as duas vacinas são os seguintes:

Teresina Shopping

Terminal Bela Vista

Terminal Buenos Aires

Terminal Livramento

Terminal Zoobotânico

E nos locais abaixo será disponibilizada apenas a astrazeneca:

Terminal Parque Piauí

Terminal Itararé

ADUFPI

Centro Universitário Santo Agostinho – zona Sul

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

UESPI – Campus Pirajá

Emanuelle Dias explica que a organização será a mesma adotada nas mobilizações anteriores: mulheres pela manhã (9h às 13h) e homens no turno da tarde (13h às 17h). No momento da vacinação, as pessoas devem apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o cartão de vacina que comprove a primeira dose.

