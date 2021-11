Paulo Henrique Pinheiro registra chapa para disputar reitoria da Uespi

O professor Paulo Henrique Pinheiro encabeça uma das chapas registradas para a disputa da reitoria da Universidade Estadual do Piauí (Uespi). Candidato a senador pelo Piauí nas eleições de 2018 pela Rede Sustentabilidade, ele busca agora se viabilizar como o principal nome de oposição na comunidade acadêmica.

Leia também: Professores Raimundo Dutra e Patrícia Caldas registram candidatura à reitoria da Uespi

“A Uespi necessita de um choque de gestão que priorize a modernização de sua administração, dos processos pedagógicos e da valorização de seus recursos humanos com ênfase na remuneração adequada de professores e técnicos e incremento do auxílio a estudantes em condição de vulnerabilidade”, disse Paulo Henrique.

Foto: Divulgação

Biólogo, dentista com mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e professor dos cursos de medicina e enfermagem, Paulo Henrique tem como candidato a vice-reitor na chapa Antônio Luiz Filho, que é bacharel em ciências contábeis com mestrado em contabilidade pública e experiência como Controlador Geral do Estado do Piauí.

Foi registrada ainda a chapa do atual reitor Evandro Alberto, que tem como vice a professora Jesus Abreu; e a chapa do professor Raimundo Dutra candidato a reitor e Patrícia Caldas como vice.

De acordo com o cronograma definido pela comissão eleitoral, a homologação dos registros de candidaturas acontece dia 10 de novembro. A eleição para o quadriênio 2022/2026 ocorre por meio de um sistema de votação eletrônica no dia 30 de novembro.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!