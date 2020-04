Pais acompanham atividades escolares dos filhos em casa

A professora da rede municipal, Virgínia Maria de Brito Sousa Costa, é mãe de três meninas. Elas estudam na rede privada e estão tendo suas aulas pela internet. A rotina de estudo delas é bem diferente uma da outra, já que estão em séries distintas.

Leia também: Escolas elaboram novo plano pedagógico conforme a realidade de seus alunos

A pequena Yasmin Sousa Costa, de 5 anos, está no Infantil IV. Por ainda ser criança, são aulas que necessitam ser mais dinâmicas e lúdicas, como forma de atrair sua atenção. A mãe conta que isso tem dado certo, mas relata que no começo teve um pouco de dificuldade para Yasmin entender a lógica do ensino.

“Essa novidade da aula sendo online foi um pouco difícil, porque ela [Yasmin] queria brincar, no começo estava com preguiça, queria assistir TV, mas quando ela viu que era a professora dela, conseguiu se concentrar. Coloquei ela dentro do quarto da irmã mais velha, na mesinha, e se concentrou mais. Como as professoras trabalham de maneira bem lúdica, então ela presta atenção em tudo que a professora está fazendo, há uma familiaridade e essa também é uma forma dela matar a saudade da professora. Agora, ela está gostando e até pede para ver a aulas outras vezes”, conta.



Gabriela já está acessando a plataforma de sua escola - Foto: Arquivo Pessoal



Virgínia Costa explica que os vídeos são enviados para uma plataforma oferecida pela escola e ficam disponíveis para acesso a qualquer dia e horário. A proposta era que os alunos seguissem como se fosse uma rotina diária, com as aulas iniciando às 8h, contudo, nem todas as crianças conseguem acordar nesse horário, bem como alguns pais, que por continuarem trabalhando, não conseguem ver as aulas com os filhos.

“Os vídeos ficam na plataforma, porém, é interessante que os alunos assistam o vídeo no dia da aula, para que não acumule conteúdo. Então, todas as minhas filhas estão assistindo as aulas, respondendo as tarefas e fazendo as atividades de forma online. No caso da Gabriela, de 8 anos, e da Rafaela, de 14 anos, elas estão conseguindo se adaptar melhor, pois suas aulas são com slides e a explicação vai surgindo na tela”, disse.

A mãe destaca que é possível aprender, mesmo que de forma online, e que os professores têm sido criativos na hora de montar as aulas. A proposta tem, inclusive, servido de exemplo para ela, que também é professora.

“Está sendo interessante, até porque sou professora da rede municipal, então eu aprendo como trabalhar e se precisar fazermos aulas online eu já sei mais ou menos como fazer. E eu vejo que elas realmente aprendem e de uma maneira diferente”, finaliza Virgínia Costa.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia