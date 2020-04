Escolas elaboram novo plano pedagógico conforme a realidade de seus alunos

Com as recomendações de isolamento social por conta da Covid-19, as escolas suspenderam as atividades e os alunos tiveram que deixar de frequentar as aulas. Mas, para não prejudicar o ano letivo, as instituições, tanto da rede privada como da pública, estão oferecendo ensino via internet. A modalidade tem agradado professores, pais e alunos, porém, exige mais dedicação por parte do alunado e muita criatividade dos professores, para que as aulas sejam atrativas e convidativas.

A gerente de Ensino Fundamental da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), Marília Aragão, explica que os alunos do ensino fundamental da rede pública estadual poderão contar com essa modalidade a partir de hoje (14). Ela afirma que, neste momento, é de fundamental importância a participação dos pais e da comunidade escolar, auxiliando os estudantes a darem continuidade a seus estudos, de forma a não prejudicar a aprendizagem. Marília lembra ainda que as escolas estão montando seus planos pedagógicos de acordo com a realidade de seus alunos.



Tanto instituições públicas quanto privadas estão elaborando ações para não prejudicar o processo de aprendizagem neste período - Foto: Arquivo Pessoal



“Todas as escolas estão neste momento elaborando seus planos de ações pedagógicas, para que as aulas remotas cheguem aos alunos. A escola vai definir esse plano de acordo com a realidade do seu aluno, se ele tem ou não acesso à internet. Vamos usar todas as metodologias e ferramentas que temos hoje. Será aquela aula que o professor começa com um questionamento, uma proposta de pesquisa, realiza uma atividade e, ao final, os alunos constroem um conceito”, detalha.

Para os alunos de ensino fundamental da rede estadual de Educação, por exemplo, as aulas de Português e Matemática serão apresentadas ao vivo, a partir das 14h, de terça a sexta-feira, tendo uma hora de duração. Marília Aragão acrescenta que serão aulas contextualizadas e interdisciplinares, ou seja, com a participação de professores de outras disciplinas.

E para que essas aulas contabilizem como dia letivo é necessário fazer parte da proposta de escola. “O professor estará lá com seu diário registrando as atividades, o que ele está passando para o seu aluno e, conforme a devolutiva do aluno, é o que vai garantir a presença desse estudante. As aulas serão ao vivo, então quem não puder assistir, poderá acessar em outro momento, pois o link ficará disponível. Porém, é importante participar ao vivo para poder fazer perguntas, além de criar uma rotina naquele horário. É bom lembrar também que as aulas são públicas e podem ser usadas por alunos da rede municipal, estadual e privada”, detalha a gerente de Ensino Fundamental da Seduc.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia