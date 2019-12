Será liberado a partir da terça-feira (10) em todo o Brasil o pagamento do abono natalino do Programa Bolsa Família. Este ano, o benefício será pago junto com a parcela referente ao mês de dezembro. Aqui no Piauí, 444 mil famílias deverão receber o benefício. O montante destinado ao Estado é de R$ 94 milhões. Os números foram repassados pela Coordenação Estadual do Bolsa Família. De alcance nacional, o abono natalino injetará na economia do país R$ 2,5 bilhões.



O coordenador do Bolsa Família no Piauí, Roberto Oliveira, explica quem tem direito de receber o abono: “todas as famílias beneficiárias presentes na folha de dezembro, com benefícios liberados e bloqueados. Isso significa que as famílias com benefícios suspensos ou cancelados neste mês não terão direito o abono natalino”.

Roberto ressalta que o abono tem o mesmo valor da parcela do Bolsa Família de dezembro. Os pagamentos começam na terça (10) e seguem até o dia 23, sendo feito de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar. O abono tem validade de 90 dias, a contar da data inicial de disponibilização.



Pagamento do abono do Bolsa Família injetará R$ 94 milhões no Piauí - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Como sacar

Como é pago junto com a parcela de dezembro do programa, o abono natalino pode ser sacado com o Cartão Bolsa Família, Cartão Cidadão ou guia de pagamento, caso a família esteja sem o cartão. O saque pode ser realizado nas agências lotéricas, caixas eletrônicos ou agências da Caixas e Correspondentes Caixa Aqui.

Se a família recebe o Bolsa Família por depósito em conta bancária, o abono natalino também será depositado na mesma conta.

As famílias com benefício liberado ou bloqueado receberão uma mensagem específica no extrato com as informações sobre o pagamento do abono natalino. A coordenação estadual do Bolsa Família pede que os beneficiários não acessem qualquer outro tipo de canal de informação, como links ou mensagens em redes sociais, uma vez que estes eles não são canais oficiais do Governo.

Maria Clara Estrêla