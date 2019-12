Coordenação estadual do Bolsa Família alerta para golpe do 13º do benefício

A coordenação estadual do Programa Bolsa Família no Piauí desmentiu a informação que circula pelas redes sociais de que o governo abriu inscrições para quem vai receber a 13ª parcela do benefício. O coordenador do programa, Roberto Oliveira, informou que a parcela será paga neste mês de dezembro a todos os beneficiários, sem necessidade de inscrição.



“Esse banner que pede para que a pessoa preencha um questionário antes de prosseguir com a inscrição é falso e a própria Secretaria do Desenvolvimento Social já esclareceu que se trata de uma fake news. O beneficiário não precisa se inscrever em nada e nem consultar se tem direito ao benefício”, explica Roberto.



Foto: Agência Senado

O Ministério da Cidadania, ao qual a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social é vinculada, pede para que os beneficiários tenham cuidado ao receber a mensagem e não cliquem em nenhum link que venha junto. Importante lembrar que o órgão possui canais oficiais de informação e links em redes sociais e aplicativos de mensagens não é um deles.

13º do Bolsa Família

Em outubro passado, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma Medida Provisória que prevê o pagamento da 13º parcela do Bolsa Família a todos os beneficiários do programa. Esse pagamento acontece agora, neste mês de dezembro e seguirá o calendário normal do benefício, que é feito de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social.

Maria Clara Estrêla