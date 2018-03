Outdoor é pichado e apoiadores de Bolsonaro criticam intolerância

Um outdoor do pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), instalado há menos de uma semana na cidade de Esperantina, localizada a quase 190 km de Teresina, foi alvo de pichações nesta sexta-feira (16). Segundo populares que pagaram pela instalação do outdoor, o local amanheceu pichado com a palavra "fascista", gerando revolta no grupo de apoiadores do político no município. Além disso, a foto do pré-candidato também foi alterada, fazendo uma associação do político com Adolf Hitler, ditador na Alemanha Nazista.

Para Cristiano Diego Silva, morador de Esperantina e um dos participantes do grupo de apoiadores de Bolsonaro, o ato foi considerado como "vandalismo" e teria sido "intolerância" de pessoas que não apoiam as ideias do candidato, que é comumente associado a ideias polêmicas, como a revogação do Estatuto do Desarmamento. Bolsonaro também já foi condenado por ofensas proferidas à deputada Maria do Rosário (PT/RS), a quilombolas e contra a população LGBT.

"Não sabemos quem fez, mas avaliamos como um ato de vandalismo a um patrimônio privado. [Foi motivado pela] intolerância de pessoas que se dizem defensores da liberdade de expressão, mas que não aceitam a opinião do próximo", disse o apoiador do pré-candidato.

O outdoor já havia gerado outra polêmica na redes sociais após dois apoiadores do pré-candidato posarem para fotos vestindo camisas com a imagem do ex-presidente Lula decapitado. Segundo o grupo que pagou pela instalação do outdoor, os homens não foram identificados e não teriam a aprovação dos organizadores do movimento.

Imagem com Lula decapitado não é aprovada por grupo organizado em Esperantina. (Foto: Reprodução)



Nathalia Amaral