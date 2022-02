O DIA 71 anos: leitores falam sobre o jornal mais tradicional do Piauí

O leitor é peça chave para um jornal: é por ele e para ele que esse meio de comunicação existe. Jornal mais tradicional do Piauí, O DIA vem se modernizando, acompanhando as exigências do mercado, ao mesmo tempo em que investe na satisfação do leitor. Se há aqueles leitores esporádicos, por outro lado há aqueles que parecem se confundir com a própria história de O DIA em razão do envolvimento, da reciprocidade que se assemelha a uma parceria indissolúvel.

Para ilustrar esse entrelaçamento de leitor/jornal, três assinantes dão seu depoimento sobre ODIA.



Leia também: Jornal ODIA completa 71 anos informando o Piauí

Samuel Coelho – advogado (Foto: ODIA)

Meu primeiro contato com o Jornal O DIA foi na casa do meu avô, o coronel Adail Melo, quando ainda criança. Mas aos 18 anos fiz a minha primeira assinatura de O DIA e nunca mais deixei de renovar. Para mim foi um privilégio, porque eu já tinha a concepção da importância de um jornal sério, ético, na vida de um cidadão, porque uma sociedade bem informada é muito mais difícil de ser manipulada. Nesses 71 anos de O DIA, eu só tenho a agradecer porque é um jornal que condensa um universo de informações sobre política, cidade, saúde, esportes etc.



Eu continuo assinando O DIA porque sei da credibilidade da empresa, da seriedade de seus jornalistas, das informações balizadas, checadas, e ausência de fake news. Através das páginas do jornal, eu fui me aculturando, somando conhecimento com outros estudos, me informando sobre acontecimentos em todo o mundo. Até hoje fico ansioso por ler O DIA, para estar sempre a par dos acontecimentos.”



Maria Hilda Monteiro - colunável (Foto: Arquivo pessoal)

Eu comecei a ter acesso ao Jornal O DIA quando me casei, no ano de 1976. O então colunista social de O DIA, Mauro Júnior, cobriu meu casamento com uma página inteira. Foi assim o meu primeiro contato com O DIA, então fiz a assinatura e nunca mais deixei. Durante todos esses anos, sempre fui fiel ao O DIA, porque sei que é um jornal sério, uma referência para nosso Estado. Além de gostar muito do jornal, também gosto muito de recortar fotos e matérias publicadas sobre amigas minhas, pessoas que tenho apreço.



Faço os recortes e os envio para elas, que agradecem muito, e eu fico muito feliz com a alegria delas! Os colunistas, os jornalistas sempre tiveram uma grande consideração por mim, o que me deixa imensamente satisfeita! Agora que o Jornal O DIA completa 71 anos, eu também me sinto homenageada, por estar sendo citada por um veículo de comunicação sério, competente, com profissionais que honram o trabalho que executam. Um jornal que completa 71 anos é sinônimo de credibilidade, de confiança de toda a sociedade!



Welson Oliveira - advogado (Foto: Arquivo pessoal)

O Jornal O DIA começa a ser perceptível para mim, por volta dos 10 a 12 anos de idade, porque meu pai era assinante. Lembro daquele jornal físico chegando, especialmente aos domingos, para nos atualizarmos dos fatos, dos acontecimentos, fazendo-me passar a compreender a cidade, o Piauí. Eu gostava muito do caderno de esportes, bem como de ler o noticiário político. Quando cursava Direito, na Uespi, nos primeiros semestres tivemos de levar alguns fatos relevantes para discutirmos, e lembro que a maioria dos acadêmicos estava com o Jornal O DIA, por trazer informações bem atuais, instigantes e polêmicas para discussão do Direito.

Hoje sou colunista do Jornal O DIA, o que é uma grande honra, em decorrência da força da informação que traz para a sociedade piauiense. Para mim, também é um grande desafio, porque devo estar à altura dos outros colunistas, dos jornalistas de O DIA, um jornal com história ilibada, respeitada. Com 71 anos, O DIA é símbolo de resistência, mas ao mesmo tempo de modernidade, porque hoje podemos ver o jornal nos aplicativos, nas redes sociais e na televisão. Eu agradeço ao Jornal O DIA por esses 71 anos, informando de maneira correta, preocupado com a verdade, sempre pautado na credibilidade que ele construiu ao longo desses anos“.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Marco Antônio Vilarinho - Jornal ODIA