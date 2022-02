Jornal ODIA completa 71 anos informando o Piauí

Aos 149 anos de fundação e com 90 mil habitantes, Teresina era o protótipo do provincianismo com diferença gritante entre classes sociais, e um ranço forte da cultura do coronelismo que ainda respingava em toda a região, ao mesmo tempo em que ainda respirava a fumaça de incêndios clandestinos que varriam ruas e ruas da cidade que, à época, contava com 60% de suas casas cobertas de palhas: é nesse contexto que surge o Jornal O DIA, em 1º de fevereiro de 1951, data da posse do então governador eleito do Piauí, o comerciante Pedro Freitas.



Fundado pelo jornalista e empresário Raimundo Monteiro Leão, mais conhecido como Mundico Leão, o Jornal O DIA, como os demais que surgiam e desapareciam com a mesma velocidade, era meramente um objeto político, saindo apenas duas vezes por semana com artigos pesados contra adversários ou desafetos do grupo comandado por Mundico Leão. Em 1963, o coronel Octávio Miranda adquire o jornal, consciente de que o teresinense merecia, necessitava de um veículo de comunicação impresso que narrasse os acontecimentos da cidade, não se limitando a embates políticos partidários.



Trabalho pautado com dinamismo e retidão resulta no sucesso esperado (Foto: ODIA)

No mesmo ano, o jornal passa a circular três vez por semana, um avanço significativo para a época. Entretanto, depois de muito esforço e determinação, apesar dos que não acreditavam nesse feito, o coronel Octávio Miranda transforma O DIA no primeiro jornal diário do Piauí, em 31 de março de 1964, quando o País começava a vivenciar os anos de chumbo, com a ditadura militar. A provinciana Teresina vive um novo tempo: o mundo das comunicações. A partir de então, a sociedade passa a ter uma forte aliada que a coloca em sintonia com o Brasil e o mundo.



As pressões dos censores da ditadura bombardearam as comunicações em todo o Brasil, o que não seria diferente no Piauí: embora pertencente aos quadros do Exército brasileiro, o coronel Octávio Miranda não admitia o cerceamento da informação, o que lhe criou muitos aborrecimentos. De uma forma ou de outra, ele, inteligentemente, driblava a censura e deixava a população a par dos fatos e de seus desdobramentos. Com a primeira redação informatizada do Brasil, o Jornal O DIA recebeu a visita de diretores de jornais do Sul do Brasil que vinham conhecer a novidade, até então desconhecida para muitos.



O DIA foi se modernizando, atendendo às exigências do mercado, juntamente com a credibilidade em razão da seriedade das equipes que passaram pelo matutino ao longo das décadas. O trabalho exemplar de grandes nomes do jornalismo fez com que O DIA ficasse conhecido como uma escola de formação de bons profissionais. Depois de algumas fases difíceis, mas que serviram para encorajar e mostrar que o trabalho pautado com dinamismo e retidão resulta no sucesso esperado, o Jornal O DIA, hoje tendo na presidência, o empresário Valmir Miranda, vem fazendo história com a cobertura dos fatos mais importantes do cotidiano, com isenção e responsabilidade.



Embora, jornal mais tradicional da cidade, O DIA sempre inovou, dotando seus leitores do que há de mais moderno no universo das comunicações. É com esse propósito que a direção da empresa cria o Sistema ODIA de Comunicação, agregando jornal, portal (portalodia.com), rádio (FM O DIA) e TV (O DIA TV, afiliada da Rede TV!), usando de novas mídias para deixar a sociedade bem informada, conectada ao mundo.



