Número de focos de queimadas em junho é o maior dos últimos nove anos no Piauí

Somente em junho de 2021, o Piauí registrou 473 focos de queimadas em todo o Estado. O número é o mais alto de 2021 e também o dos últimos nove anos, quando em 2012 foram registrados 865 focos de pontos ativos no mesmo período. Os dados são do Monitoramento dos Focos Ativos por Estado, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



(Foto: Reprodução)

Maio foi o segundo mês que mais registrou focos de queimadas, 169; seguido de abril (60); março (32); fevereiro (42) e janeiro (79). Ao todo, nos seus primeiros meses, 2021 já acumula 920 focos de queimadas. Em apenas oito dias, julho já registrou 65 focos ativos. Em 2020, o mês encerrou com 511 focos.



Vale lembrar que, a partir do segundo semestre, as temperaturas no Piauí tendem a aumentar. Esse fenômeno é conhecido como B-R-Ó-Bró, fazendo alusão aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Em 2020, o ano encerrou com 9.317 pontos de queimadas, sendo que desse total, 7.537 foram registrados somente nos últimos quatro meses: setembro (2.772); outubro (3.437); novembro (880) e dezembro (448).



(Gráfico: reprodução/Inpe)

Em maio deste ano, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de baixa umidade para 118 municípios do Piauí. Com a umidade relativa do ar abaixo de 30%, há risco de incêndios florestais e à saúde nessas cidades.



Diante disso, a Defesa Civil Nacional (DCN) reconheceu a situação de emergência em 34 municípios do Piauí por conta da seca que atinge o Estado. Em decorrência disso, tanto o Estado como o municípios podem solicitar recursos para atendimento à população atingida, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados pelo desastre.



