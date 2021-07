Inmet emite alerta amarelo de baixa umidade para 118 municípios do Piauí; veja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de baixa umidade para 118 municípios do Piauí. O aviso vai até às 18h desta sexta-feira (18).



Foto: Reprodução/INMET

A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% nas cidades em alerta e existe baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

De acordo com o Inmet, moradores dos municípios listados devem beber bastante liquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Para mais informações, o Inmet disponibiliza o número da Defesa Civil (telefone 199) e do Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Chuva no interior

Apesar do calor, ocorreu nesta quinta-feira (17) uma chuva moderada no município de Castelo do Piauí. Segundo o Coordenador de Nerdclima da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Werton Costa, há um núcleo em formação entre as cidades de Campo Maior e Altos. Além disso, existe também outro em formação no litoral piauiense, o que pode provocar precipitações.

Veja as cidades que estão sob alerta:

1. Acauã 2200053 PI 2. Alagoinha Do Piauí 2200251 PI 3. Alegrete Do Piauí 2200277 PI 4. Alvorada Do Gurguéia 2200459 PI 5. Anísio De Abreu 2200707 PI 6. Aroeiras Do Itaim 2200954 PI 7. Avelino Lopes 2201101 PI 8. Baixa Grande Do Ribeiro 2201150 PI 9. Barreiras Do Piauí 2201309 PI 10. Bela Vista Do Piauí 2201556 PI 11. Belém Do Piauí 2201572 PI 12. Bertolínia 2201705 PI 13. Betânia Do Piauí 2201739 PI 14. Bocaina 2201804 PI 15. Bom Jesus 2201903 PI 16. Bonfim Do Piauí 2201929 PI 17. Brejo Do Piauí 2201988 PI 18. Caldeirão Grande Do Piauí 2202091 PI 19. Campinas Do Piauí 2202109 PI 20. Campo Alegre Do Fidalgo 2202117 PI 21. Campo Grande Do Piauí 2202133 PI 22. Canavieira 2202251 PI 23. Canto Do Buriti 2202307 PI 24. Capitão Gervásio Oliveira 2202455 PI 25. Caracol 2202505 PI 26. Caridade Do Piauí 2202554 PI 27. Colônia Do Gurguéia 2202752 PI 28. Colônia Do Piauí 2202778 PI 29. Conceição Do Canindé 2202802 PI 30. Coronel José Dias 2202851 PI 31. Corrente 2202901 PI 32. Cristalândia Do Piauí 2203008 PI 33. Cristino Castro 2203107 PI 34. Curimatá 2203206 PI 35. Currais 2203230 PI 36. Curral Novo Do Piauí 2203271 PI 37. Dirceu Arcoverde 2203354 PI 38. Dom Expedito Lopes 2203404 PI 39. Dom Inocêncio 2203453 PI 40. Eliseu Martins 2203602 PI 41. Fartura Do Piauí 2203750 PI 42. Flores Do Piauí 2203800 PI 43. Floresta Do Piauí 2203859 PI 44. Floriano 2203909 PI 45. Francisco Macedo 2204154 PI 46. Francisco Santos 2204204 PI 47. Fronteiras 2204303 PI 48. Geminiano 2204352 PI 49. Gilbués 2204402 PI 50. Guaribas 2204550 PI 51. Isaías Coelho 2204907 PI 52. Itainópolis 2205003 PI 53. Itaueira 2205102 PI 54. Jacobina Do Piauí 2205151 PI 55. Jaicós 2205201 PI 56. Jerumenha 2205300 PI 57. João Costa 2205359 PI 58. Jurema 2205532 PI 59. Júlio Borges 2205524 PI 60. Lagoa Do Barro Do Piauí 2205565 PI 61. Landri Sales 2205607 PI 62. Manoel Emídio 2205904 PI 63. Marcolândia 2205953 PI 64. Massapê Do Piauí 2206050 PI 65. Monsenhor Hipólito 2206506 PI 66. Monte Alegre Do Piauí 2206605 PI 67. Morro Cabeça No Tempo 2206654 PI 68. Nazaré Do Piauí 2206704 PI 69. Nova Santa Rita 2207959 PI 70. Oeiras 2207009 PI 71. Padre Marcos 2207207 PI 72. Paes Landim 2207306 PI 73. Pajeú Do Piauí 2207355 PI 74. Palmeira Do Piauí 2207405 PI 75. Paquetá 2207553 PI 76. Parnaguá 2207603 PI 77. Patos Do Piauí 2207777 PI 78. Paulistana 2207801 PI 79. Pavussu 2207850 PI 80. Pedro Laurentino 2207934 PI 81. Picos 2208007 PI 82. Pio Ix 2208205 PI 83. Queimada Nova 2208650 PI 84. Redenção Do Gurguéia 2208700 PI 85. Riacho Frio 2208858 PI 86. Ribeira Do Piauí 2208874 PI 87. Ribeiro Gonçalves 2208908 PI 88. Rio Grande Do Piauí 2209005 PI 89. Santa Cruz Do Piauí 2209104 PI 90. Santa Filomena 2209203 PI 91. Santa Luz 2209302 PI 92. Santana Do Piauí 2209351 PI 93. Santo Antônio De Lisboa 2209401 PI 94. Santo Inácio Do Piauí 2209500 PI 95. Sebastião Barros 2210623 PI 96. Sebastião Leal 2210631 PI 97. Simplício Mendes 2210805 PI 98. Simões 2210706 PI 99. Socorro Do Piauí 2210904 PI 100. Sussuapara 2210938 PI 101. São Braz Do Piauí 2209559 PI 102. São Francisco De Assis Do Piauí 2209658 PI 103. São Francisco Do Piauí 2209708 PI 104. São Gonçalo Do Gurguéia 2209757 PI 105. São José Do Peixe 2210102 PI 106. São José Do Piauí 2210201 PI 107. São João Da Varjota 2209955 PI 108. São João Do Piauí 2210003 PI 109. São Julião 2210300 PI 110. São Lourenço Do Piauí 2210359 PI 111. São Miguel Do Fidalgo 2210391 PI 112. São Raimundo Nonato 2210607 PI 113. Tamboril Do Piauí 2210953 PI 114. Uruçuí 2211209 PI 115. Vera Mendes 2211506 PI 116. Vila Nova Do Piauí 2211605 PI 117. Várzea Branca 2211357 PI 118. Wall Ferraz 2211704 PI

