Nucepe suspense concurso da Semec por decisão da Justiça

O Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe) informou, nesta terça-feira (07), que o concurso público para preenchimento de 140 vagas para o cargo de professor do ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação (Semec), foi suspenso após decisão judicial.



A suspensão do concurso se deu após investigação do Ministério Público dado ao fato do concurso não exigir prova de títulos, apenas prova escrita e didática, o que poderia acarretar em prejuízos para a educação pública. A questão do ente ministerial foi acatada pela juíza da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, Carmelita Angélica Lacerda Brito de Oliveira.



Em nota, o Nucepe comunicou a suspensão do certame e afirmou que " posteriormente serão divulgadas novas informações sobre o referido Concurso no endereço eletrônico deste Núcleo". O documento é assinado diretor do Nucepe, Jorge Martins Filho.

A Semec também se pronunciou sobre o caso e confirmou que vai obedecer a liminar de suspensão do edital do concurso de professores, mas vai recorrer da decisão por meio da Procuradoria Geral do Município. "A Secretaria espera poder dar prosseguimento às próximas etapas do concurso o mais breve possível", conclui a nota.

O concurso público havia convocado os classificados na prova escrita para a realização da prova didática no dia 27 de dezembro. A previsão para divulgação do resultado final era para 28 de janeiro. A prova escrita foi aplicada no último dia 15 de dezembro, em Teresina.



