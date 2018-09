MPPI vai apurar condições do Museu do Piauí e da Casa da Cultura

O Ministério Público do Piauí (MPPI) abriu um procedimento preparatório para verificar as condições de segurança e estrutura física do Museu do Piauí e da Casa da Cultura de Teresina. O fato ocorre por conta do incêndio de grandes proporções que atingiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, no último domingo (02).



Os ofícios foram assinados na última quinta-feira (06) pela promotora de Justiça Gianny Vieira de Carvalho, especializada na defesa do meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. A promotora destaca que o patrimônio cultural brasileiro é constituído por bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

Foto: Jailson Sousa/ O Dia

Ela conta ainda que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, deve promovê-lo e protegê-lo por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação.

O Museu do Piauí fica localizado no meio do Centro de Teresina, próximo à Praça da Bandeira. Um casarão neoclássico que data de 1859. O local passou por uma revitalização recentemente, mas a diretora do Museu, Dora Medeiros, conta que a sua preocupação é com a vizinhança em torno do local. “Temos que saber se o corpo de bombeiros está fazendo vistorias nesses estabelecimentos comerciais aqui ao redor” conta. A preocupação de Dora ocorre porque um incêndio na vizinhança pode se espalhar e chegar ao museu.

O MPPI determinou a expedição de ofícios para a Fundação Municipal Cultural Monsenhor Chaves (FMCMC) e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí (CBM-PI) requisitando a realização de vistorias para verificação das condições estruturais e de segurança.

Foto: Assis Fernandes/ O Dia

Vale lembrar que uma parte da história piauiense pode ter se perdido com o incêndio do Museu Nacional. Segundo a doutora em Arqueologia e professora da Universidade Federal do Piauí , Ana Luísa Meneses, no Museu Nacional haviam documentos oficiais do Estado, inclusive a carta de criação do Piauí, além de mapas históricos, documentos e fósseis da Bacia do Parnaíba, e peças em cerâmica do período colonial.

Viviane MenegazzoLucas Albano