Morre o professor aposentado do IFPI Washington Moura

Faleceu em um hospital de Teresina o professor aposentado do Instituto Federal do Piauí (IFPI) Washington Moura Barbosa. Ele já enfrentava problemas de saúde que se agravaram nas últimas semanas, não resistiu e teve óbito confirmado na última sexta-feira (01).

O IFPI lamentou através de nota de pesar a morte do professor e recordou a extensa carreira de Washington Moura. Ele iniciou sua atuação ainda no antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (CEFET-PI) no final da década de 80. Graduado em Engenharia Mecânica, exerceu ainda diversas funções administrativas no IFPI de Teresina e foi o primeiro diretor do campus do IFPI do município de Campo Maior.

Leia a nota na íntegra

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) comunica, com profundo pesar, o falecimento do professor aposentado Washington Moura Barbosa.

Graduado em Engenharia Mecânica, professor Washington iniciou as atividades de docência, no Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (CEFET-PI), em 1988. Em Teresina, além da atuação em sala de aula, exerceu diversas funções administrativas e, em 2014, assumiu a direção do recém-criado Campus Campo Maior, onde atuou até 2020.

Em nome da comunidade acadêmica, o reitor Paulo Borges da Cunha, o diretor do Campus Teresina Central, Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco, e o diretor geral do Campus Campo Maior, Danilo Alves do Nascimento, lamentam a perda e manifestam solidariedade aos familiares e amigos.

