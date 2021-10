Piauí prorroga prova de vida para aposentados e pensionistas

A prova de vida de aposentados e pensionistas do Governo do Piauí foi prorrogada até o dia 31 de outubro, anunciou a Secretaria Estadual de Administração e Previdência (SEADPREV). O prazo inicial iria até o dia 30 de setembro, contudo, a ausência de quase 10 mil beneficiários levou o governo a adiar o procedimento.

Leia também: Até quando vai a prova de vida 2021? Veja as datas

O presidente da Fundação Piauí Previdência, Ricardo Pontes, explicou que 406 pensionistas e aposentados não realizam a prova de vida e será necessário a realização de uma repescagem durante todo o mês de outubro para que as pessoas possam concluir o procedimento.

“Durante o mês de outubro, a prova de vida permanecerá sendo realizada por meio digital, através do aplicativo Meu RPPS, no qual o segurado deve fazer um cadastro inicial e seguir os passos para envio de foto do documento de identidade e de uma selfie”, disse.

Foto: Divulgação / Ccom

Ricardo Pontes comentou ainda que esse será o último prazo, uma vez que sistema de cadastro não apresentou falha nesse período. “O Decreto que instituiu a prova de vida previu o prazo regular de julho a setembro/2021, sendo o mês de outubro destinado a uma busca mais ativa dos remanescentes. Como não houve interrupção no funcionamento da tecnologia (aplicativo) no prazo regular, não há justificativa para que haja prorrogação”, afirmou.

Para manter a regularidade do benefício, a Fundação Piauí Previdência alerta que 6 mil aposentados e 3.406 pensionistas devem fazer a prova de vida. Após o prazo de 31 de outubro, os contracheques dos faltosos no procedimento serão bloqueados.

Como fazer

Após instalar o aplicativo “Meu RPPS” e selecionar o Estado do Piauí, o segurado deverá cadastrar-se e criar uma senha de acesso, informando alguns dados preliminares a fim de garantir a segurança.

A partir disso, o beneficiário deverá acessar o menu referente à prova de vida, na tela inicial, e seguir os passos solicitados: enviar fotografia de um documento de identidade oficial (frente e verso), registrar uma captura de movimento através da câmera do celular e, por fim, tirar um autorretrato (selfie) e enviar. A comprovação digital será realizada por meio da validação da biometria facial, devendo o beneficiário acompanhar o resultado por meio do próprio aplicativo.

Compartilhar no

Com informações do Governo do Estado

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!