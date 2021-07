Morre o prefeito de Colônia do Gurgueia Raimundo Crispim

Morreu nesta quinta-feira (24), vítima de um infarto fulminante, o prefeito do município de Colônia do Gurgueia, Raimundo José Crispim (MDB). Ele estava em Teresina quando sentiu dores no peito, chegou a ser submetido a um procedimento cirúrgico, mas não resistiu.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Colônia do Gurgueia lamentou o falecimento do ex-prefeito. “O prefeito Raimundo José Crispim sempre será lembrado por suas grandes obras desde a sua precoce entrada na vida política”, disse a nota. Assume o cargo agora o vice-prefeito, Silzo Bezerra, que será empossado pela Câmara Municipal,

Foto: Reprodução / Facebook

A cerimonial da Prefeitura prepara o velório, que está programado para acontecer na Escola Técnica da Família Agrícola do Gurgueia.

Leia nota

O prefeito Raimundo José Crispim sempre será lembrado por suas grandes obras desde a sua precoce entrada na vida política.

Aos familiares, amigos e admiradores, que seus bons gestos estejam sempre vivos na memória de todos, e força para enfrentar esta perca.

E como dizia nosso querido prefeito “Deus no comando”.

Vai com Deus meu amigo, cuida da nossa gente daí.

O velório está programado para acontecer durante esta madrugada, 25/06 na Escola Técnica da Família Agrícola do Gurguéia (atual CEEPRU).

