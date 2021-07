Morre o idoso que foi levado de maca para prova de vida em Piripiri

Morreu na noite desta segunda-feira (14) o idoso identificado como Raimundo, 80 anos, que ganhou repercussão no início do mês ao ser levado de maca a agência do Banco do Brasil, em Piripiri, para realizar a prova de vida e continuar recebendo a aposentadoria. A necessidade da prova de vida voltou a ser exigida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Nas redes sociais, vídeos do idoso chagando ao banco repercutiram e geraram revolta nos moradores do município de Piripiri. Após o episódio o estado de saúde de seu Raimundo se agravou, ele acabou não resistindo e faleceu.

Leia também: Desafio: Hemopi quer coletar 4 mil bolsas de sangue em 30 dias

O aposentado vivia acamado há mais de ano devido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e precisou ser levado a agência que recebe o benefício para não sofrer o bloqueio, já que o procedimento voltou a ser obrigatório. Sem conseguir se locomover em cadeira de rodas, o idoso precisou ser levado de maca.

Foto: Reprodução

À época do caso, a Superintendência do Banco do Brasil no Piauí se manifestou através de nota ao explicar que a família não procurou a agência e que o banco possui a opção de prova de vida domiciliar para beneficiários que estão acamados ou impossibilidades de se deslocar até uma agência.

Leia a nota

O Banco do Brasil informa que não prestou qualquer tipo de orientação para que a prova de vida, no caso do senhor de 80 anos de Piripiri, fosse realizada em alguma de suas agências. O beneficiário foi levado à agência do BB sem contato prévio e orientação sobre como realizar a prova de vida para pessoas acamadas/hospitalizadas. O Banco ressalta que a prova de vida foi realizada logo após o atendimento em Piripiri - ressalte-se sem conhecimento prévio - ser avisado da presença do beneficiário em frente à agência.

O INSS oferece a opção da prova de vida domiciliar, com agendamento por meio do site meu.inss.gov.br. Os beneficiários com impossibilidade de locomoção, acamados/hospitalizados devem ser orientados a constituir procurador junto ao INSS.

A procuração pode ser cadastrada à distância pelo portal MEU INSS > Agendamentos/Requerimentos > Novo Requerimento > no campo pesquisa digitar: Cadastrar ou Renovar Procuração. Orientações e procedimentos necessários para o cadastramento da procuração estão disponíveis no site do INSS: https://www.inss.gov.br/orientacoes/procuracao/.

O Banco do Brasil oferece ainda aos beneficiários do INSS e correntistas do Banco do Brasil podem fazer a prova de vida por meio do app BB, sem a necessidade de comparecimento à rede de agências. Basta que o cliente tenha o app instalado em seu smartphone. Ao acessar sua conta entre no menu > serviços > prova de vida INSS, tire foto de seu documento de identificação, frente e verso, e uma selfie. Pronto! Além do AppBB, os beneficiários do INSS podem fazer prova de vida pelo TAA com biometria e na rede de agências.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!