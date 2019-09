Ministro quer reestruturação da Serra da Capivara como modelo para o Brasil

Após visita ao Parque Nacional da Serra da Capivara, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, afirmou que o Governo Federal vai trabalhar para estruturar a rede hoteleira da região e assim viabilizar o crescimento do número de visitantes ao parque.

O modelo de reestruturação do parque, localizado em São Raimundo Nonato, no Piauí, deverá se tornar um modelo a ser copiado em outras partes do Brasil, segundo o gestor da pasta.



“Estamos discutindo com vários setores, tentando formatar esse produto Serra da Capivara, que, sem dúvidas, vai ser um sucesso muito grande, principalmente na Europa”, afirmou o ministro nesta quarta-feira (25), durante a abertura da 47ª ABAV Expo Internacional, em São Paulo.

Há cerca de um mês, Marcelo Álvaro Antônio conheceu de perto as potencialidades da região da Serra da Capivara . Na ocasião, ele conversou com a arqueóloga Niede Guidon, responsável pela gestão do parque , e se comprometeu a enviar uma equipe técnica para levantar as necessidades da região.

Em seu discurso na abertura da ABAV Expo, o ministro também se ressaltou que estudos técnicos também estão sendo realizados para potencializar o crescimento do número de turistas na chamada Rota das Emoções, que compreende roteiros no litoral dos estados do Piauí, Ceará e Maranhão.

“Precisamos estruturar os acessos, fazer essa conectividade entre os modais de transporte, para que as rotas possam ser realmente rotas com potencial turístico”, destacou.



Ministro quando esteve em visita ao parque. (Foto: Divulgação)

Sobre a ABAV Expo

Além do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, diversas autoridades e empresários participaram da abertura da 47ª ABAV Expo Internacional, em São Paulo, considerada uma das maiores feiras do setor na América Latina. O evento reúne mais de 2 mil marcas expositoras distribuídas em 27 mil metros quadrados.

Com informações da ascom