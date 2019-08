Ministro do Turismo visita Serra da Capivara e promete recursos

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, esteve nessa quinta-feira (29) no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Em sua primeira visita ao local, que é considerado patrimônio mundial da humanidade, ele prometeu recursos para viabilizar o aumento da visitação de turistas.

O ministro também anunciou que técnicos da pasta devem ir à região para fazer um levantamento de todas as necessidades e identificar a melhor forma de promover a Serra da Capivara.



O ministro se reuniu com a arqueóloga Niéde Guidon e defendeu investimentos para o Parque - Foto: Divulgação



"A gente precisa transformar esse enorme potencial turística aqui na Serra da Capivara em resultados práticos no sentido de trazer um número infinitamente maior de turistas para conhecer essa maravilha, que é um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. É um grande potencial que permanece adormecido. O Brasil e o mundo precisam conhecer esse grande patrimônio", disse o ministro. Em sua passagem pela Serra da Capivara, Marcelo Álvaro Antônio esteve reunido com a arqueóloga Niede Guidon, presidente da Fundação Museu do Homem Americano, e com representantes da bancada federal do Piauí. Acompanharam a visita os senadores Ciro Nogueira (Progressistas) e Marcelo Castro(MDB), e os deputados federais Flávio Nogueira(PDT) e Margarete Coelho(Progressistas).

Natanael Souza - Jornal O Dia