Ministro Humberto Martins recebe título de cidadania piauiense na sexta (3)

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, estará em Teresina na próxima sexta-feira (3) para receber o título de cidadania piauiense em solenidade que ocorrerá no plenário da Assembleia Legislativa. O evento acontece às 11h da manhã e deve reunir autoridades políticas e do Judiciário local.

A data foi anunciada pelo presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho, durante a sessão desta quarta-feira (01), que convocou os parlamentares para comparecerem. A sessão solene já havia sido agendada pela mesa diretora, mas devido a outra agenda do ministro precisou ser remarcada.

Foto: Divulgação / STJ

A outorga aprovada pelos parlamentares é de autoria do deputado Henrique Pires (MDB), que destacou a atuação do ministro e os relevantes serviços prestados ao estado do Piauí.

Humberto Eustáquio Martins nasceu em Maceió, Alagoas. Foi escolhido desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas pelo Quinto Constitucional, nomeado em 2002. Desde agosto de 2020, preside o Superior Tribunal de Justiça.

