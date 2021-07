Ministério da Infraestrutura autoriza a obra do Aeroporto de Bom Jesus

O Ministério da Infraestrutura (Minfra) encaminhou ofício nesta quinta-feira (29) autorizando a Secretaria Estadual de Transportes do Piauí a iniciar as obras do Aeroporto de Bom Jesus a 603 Km de Teresina. A empresa vencedora da licitação deverá iniciar nos próximos dias a recuperação da pista e a construção do balizamento noturno.



A informação foi compartilhada pelo deputado estadual Fábio Novo (PT) em suas redes sociais. O parlamentar comemorou a autorização para emissão da ordem de serviço e destacou a importância do aeroporto como obra estratégica para o desenvolvimento da região Sul do Piauí e para a região do Matopiba [Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia].

A obra do Aeroporto de Bom Jesus foi orçada em R$ 29 milhões e contará com investimentos dos Governos Federal e Estadual. Serão R$ 22 milhões oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) e R$ 7 milhões oriundos de recursos estaduais. Pelo plano de operacionalização, a estrutura contará com casa de passageiros, estacionamento para veículos e capacidade para receber aeronaves de até 45 lugares.



Projeto gráfico da obra do Aeroporto de Bom Jesus - Foto: Governo do Estado do Piauí

A execução da obra será acompanhada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!