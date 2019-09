Mega-Sena acumula e deve pagar mais de R$ 39 milhões

Acumulou mais uma vez! Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.190 da Mega-Sena.

Sem vencedor, o valor acumulado no sorteio deste sábado (21) é de R$ 39.320.939,03. Contudo, a estimativa da Caixa é de que o prêmio para o próximo sorteio, na próxima terça-feira (24), chegue a R$ 44 milhões.

Leia também:

Mega Sena acumulada em R$ 120 milhões estimula sonhos de apostadores em THE



Os últimos números sorteados foram: 05 - 09 -20 - 25 - 35 - 53.

Os números sorteados no sorteio 2.189, realizado no último dia 18, foram: 04 - 11 - 16 - 22 - 29 - 33.

Mega Sena acumula em R$ 39 milhões. (Foto: Arquivo O Dia)

A única aposta ganhadora foi um bolão Caixa com 49 cotas em Brasília. O prêmio total foi de R$ 120.085.143,97. Além disso, 406 apostas acertaram a quina (cinco números) e levaram cada uma o total de R$ 19.407,24.

Na quadra (quatro acertos), foram 24.366 apostas ganhadoras, que receberam R$ 461,96 cada.

Este é o terceiro maior prêmio acumulado neste ano e um dos 20 maiores da história. O maior foi sorteado em maio, para um sortudo que apostou pela internet e levou R$ 289 milhões.

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50 e a possibilidade de acerto na Mega-Sega é de um em pouco mais de 50 milhões.

O ganhador pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

De acordo com a Caixa, o ganhador tem 90 dias corridos, após o sorteio, para sacar o prêmio. Caso o sortudo não compareça em uma agência no prazo estabelecido, o valor é repassado ao Tesouro Nacional e investido no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Fonte: Caixa

Folhapress