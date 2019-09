Mega Sena acumulada em R$ 120 milhões estimula sonhos de apostadores em THE

A Mega Sena está acumulada e pode pagar até R$ 120 milhões nesta quarta-feira (18). O prêmio milionário estimula os sonhos e desejos dos apostadores em Teresina, que revelam o que iriam fazer se levassem a bolada para casa.

O cinegrafista Jonas Santos, de 51 anos, é um jogador assíduo e costuma apostar sempre que a Mega Sena está acumulada. “Eu jogo todos dias em dois jogos da Quina. E quando a Mega está acumulada, eu sempre jogo também, porque quem tem o hábito de jogar, se fica um dia sem jogar, você acha que era o dia de você ganhar. Se não jogo, nem olho o resultado”, conta Jonas.

Já a aposentada Maria das Graças Amaral diz que não gostaria de ganhar um prêmio deste valor sozinha. Ela prefere ganhar com outros jogadores para dividir a bolada. “Já ganhei algumas vezes na Quina; na Mega, geralmente eu acerto três números, mas seu ganhar, não queria ganhar sozinha. Eu iria ajudar alguém e o resto que sobrar eu vou viajar o Brasil todo, porque gosto muito de viajar”, descreve Maria das Graças Amaral.

Como apostar

Na Mega Sena, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Há possibilidade ainda de ganhar prêmios com 4 ou 5 números disponíveis nas apostas.

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no site www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Para jogar pela internet, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro.

Bolão

O apostador também pode realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. É possível ainda comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de até 35% do valor da cota.

Na Mega Sena, os bolões tem preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4. O bolão pode ter, no mínimo, duas e, no máximo, 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão.

O que daria para fazer com o prêmio de R$ 120 milhões?

A probabilidade de acertar as seis dezenas da Mega Sena é de 1 em 60 milhões, mas isso não impede que alguém deixe de sonhar com o dinheiro. Por essa razão, o O DIA reuniu algumas sugestões de como gastar a bolada:

Aposentadoria precoce

É possível se “aposentar” e viver somente com o dinheiro paradinho na conta. De acordo com a Caixa Econômica Federal, se um apostador acertar sozinho os seis números e aplicar todo o prêmio na poupança, ele receberá cerca de R$ 364 mil por mês em rendimento.

240 shows de Wesley Safadão

O cantor Wesley Safadão, que neste ano comemora 12 anos de carreira, ocupa o terceiro lugar na lista de cachês mais caros do segmento forró, recebendo cerca de R$ 500 mil por shows. Portanto, R$ 120 milhões equivalem a cerca de 240 shows do cantor.

Reprodução / Instagram

17 mil Iphones 11

A Apple lançou este mês nos Estados Unidos o seu novo smartphone, Iphone 11, por um preço que, convertendo em reais, pode chegar a até R$ 7 mil. Com R$ 120 milhões, é possível comprar 17.000 aparelhos e ainda receber de troco R$ 1 milhão.

Iphone 11. Reprodução: Apple

600 mil cestas básicas

O preço da cesta básica em Teresina chegou a R$ 173,74 com 27 itens, segundo pesquisa do Procon/PI. Com R$ 120 milhões daria para comprar cerca de 600 mil cestas básicas, o que daria para alimentar mais de 40 mil pessoas.

Cestas básicas. Foto: Arquivo O Dia

240 franquias

O investimento inicial para abrir uma franquia de grandes redes costuma variar entre R$ 500 mil e R$ 2,5 milhões de acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising. Desta forma, seria possível abrir até 240 franquias.

Lojas. Foto: Central do Franqueado.

6 jatos da Embraer

O preço de uma aeronave Phenom 100E da Embraer custa cerca de US$ 5 milhões, o equivalente a R$ 20 milhões. Logo, daria para comprar ao menos 6 desses jatos que possui capacidade para até 7 passageiros.

Foto: Aerolatin News

Virgiane PassosJorge Machado, do Jornal O Dia / Sandy Swamy, do Jornal O Dia