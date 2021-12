Matrículas da rede estadual de educação vão até 30 de dezembro

As matrículas da rede estadual de educação do Piauí para o ano letivo de 2022 seguem abertas até o dia 30 de dezembro. Para fazer sua matrícula bastar acessar a inscrição on-line e posteriormente realizar a confirmação presencial.

A inscrição on-line deverá ser realizada pelos pais ou responsáveis (em caso de menores de 18 anos) ou o próprio aluno (maior de 18 anos) por meio da internet, no endereço eletrônico www.seduc.pi.gov.br/matricula, até o dia 30 de dezembro de 2021. Em casos de falta de acesso à internet, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) orienta que pais ou responsáveis busquem os laboratórios de informática das Escolas Estaduais da sua cidade. As aulas da rede estadual de educação terão início dia 01 de fevereiro de 2022.

Foto: Divulgação/Seduc

Já a confirmação presencial deve ser feita na Unidade Escolar ou Centro de Ensino escolhido pelo estudante durante a matrícula on-line e ocorrerá por meio de registro em livro de matrícula, ficha individual e com a entrega da documentação exigida no Edital. Esta etapa acontecerá no período de 03 a 07 de janeiro de 2022, conforme agendamento da escola em atendimento ao Protocolo Sanitário. Para que o estudante tenha a opção de escolher a unidade que deseja estudar, as duas etapas devem ser feitas no período determinado pela Seduc.

Para os alunos que já estudavam em escolas públicas, a renovação da matrícula foi realizada automaticamente, no período de 1 a 15 de novembro de 2021, e não será necessário se deslocar até a escola para fazer renovação.

No ato da confirmação presencial deverão ser apresentados todos os documentos exigidos pelo edital, de acordo com cada nível/modalidade de ensino, bem como confirmação de informações prestadas pelos pais, responsáveis ou pelo próprio aluno, quando este for maior de idade.

Para informações sobre transferência de escola e documentos exigidos para realização da matrícula, clique aqui e acesse o hotsite.