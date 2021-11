Seduc divulga edital de matrículas da rede pública estadual de ensino para 2022

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) divulgou o edital de matrículas para as escolas da rede pública estadual de ensino do Piauí para o ano de 2022. O documento contempla as diretrizes para preenchimento de vagas novas, renovação de matrículas e remanejamento ou transferência de alunos da rede de educação básica.



Confira aqui o edital na íntegra



Nas escolas de ensino regular, as rematrículas serão feitas online. Em casos necessários, as informações podem ser obtidas presencialmente nas secretarias das escolas. O período de transferência ocorre entre os dias 20 e 30 de novembro. Já os Centros de Educação Integral (CETI) estão autorizados a fazerem seus testes seletivos e cada escola terá edital específico com as inscrições até 26 de novembro.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O processo de organização de matrículas da Rede Pública Estadual de Educação Básica do Piauí compreenderá as seguintes Etapas:

Teste Seletivo - ocorrerá, exclusivamente, nas escolas autorizadas, pela SEDUC, a realizarem esta Etapa (Anexo II do edital); Renovação de Matrícula - permanência do aluno matriculado na mesma escola no ano de 2021; Remanejamento e Transferência de Alunos - movimentação de alunos de uma escola para outra; Matrícula Nova - realizada de forma online. Confirmação presencial da matrícula nova, com apresentação da documentação exigida no edital.

