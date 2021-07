Mão Santa sofre acidente doméstico e é trazido para Teresina, onde realiza exames

O prefeito de Parnaíba, Francisco de Assis de Moraes Souza, Mão Santa (DEM), de 78 anos, sofreu um acidente doméstico na manhã deste sábado (26), em sua casa no litoral do Piauí. Apesar do susto, o gestor passa bem. As lesões não foram graves, mas Mão Santa foi trazido à Teresina para realizar exames.



Mão Santa usou suas redes sociais para informar que está bem, que veio à Capital realizar exames pós-covid, mas que retornará para Parnaíba na próxima semana. Ele realizou uma tomografia de crânio e tórax.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Confira abaixo a nota na íntegra:



A Prefeitura de Parnaíba, vem a público informar sobre o estado de saúde do Prefeito Francisco de Assis de Moraes Souza, Mão Santa.



O Prefeito Francisco de Assis de Moraes Souza, Mão Santa, realizou neste sábado (26), exames pós-covid com seu médico e amigo, Dr. Flávio Melo.

Dentre os procedimentos de imagem realizados estão tomografias de crânio e tórax. O Prefeito de 78 anos, e que, há exatos 30 dias foi diagnosticado com COVID-19, está bem, curado da COVID-19, sem sequelas e deve retornar às atividades administrativas de forma presencial já nos próximos dias.

Covid-19

Há um mês, no dia 27 de maio, Mão Santa testou positivo para a Covid-19 . Ele apresentou sintomas leves da doença, e, após realizar o exame, o gestor iniciou o tratamento e se manteve em isolamento. O prefeito já havia tomado as duas doses da vacina contra Covid-19.

