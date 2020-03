Mais da metade das notificações para Covid-19 no Piauí foi descartada

O Estado do Piauí já contabiliza pouco mais de 430 notificações de Covid-19, segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) divulgado no final da manhã deste sábado (28). Por notificações, entende-se a soma de todos os casos suspeitos, descartados e confirmados pelos órgãos de saúde. Mas o que chama atenção é que do total de notificações, mais da metade, ou seja, 51,1%, foram descartados após exames laboratoriais, enquanto que os casos confirmados somam apenas 2,6% (11 ao todo).







Ainda de acordo com este último balanço, o Piauí possui 199 casos suspeitos da doença, ou seja, registros nos quais os pacientes apresentaram sintomas da Covid-19, mas que ainda precisam ser testados em laboratório. O Estado também contabiliza um óbito. Trata-se do prefeito de São José do Divino, Antônio Nonato Lima Gomes, o Antônio Felícia (PT) que morreu na madrugada de ontem (27) após sofrer uma insuficiência respiratória. O resultado de seu exame, que testou positivo para Coronavírus, saiu hoje.

Com relação à distribuição geográfica do vírus no Piauí, há 72 municípios com casos suspeitos, dois com casos confirmados e 149 sem registro nenhum da doença. As duas cidades com casos confirmados do Covid-19 no Estado são Teresina e Parnaíba. Uma cidade registrou óbito (São José do Divino).

Estado quer construir hospital de campanha

Para ampliar a rede de atendimento aos pacientes e também o combate ao Coronavírus, o Governo do Piauí está estudando a construção de hospital de campanha no Ginásio Verdão. Ontem (27), o governador Wellington Dias visitou o local para avaliar a estrutura e disse que já está tratando com a administradora do Ginásio e a empresa que construiu os hospitais de campanha nos estádios do Pacaembu, em São Paulo, e Limeira, em Fortaleza.

A Prefeitura de Teresina também estuda construir hospitais de campanha. Sendo a capital a cidade mais afetada no momento pelo Coronavírus no Piauí, ela deve receber duas novas estruturas hospitalares em prédios já construídos: um na Avenida Frei Serafim e outro no antiga sede do Lar da Fraternidade.

Maria Clara Estrêla