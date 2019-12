Lojistas esperam aumento de até 10% nas vendas de final de ano

Com a chegada das festas de final de ano, os lojistas de Teresina esperam um aumento de até 10% nas vendas. Esse bom momento também tem favorecido a contratação de novos empregados temporários, reduzindo o número de desempregados.



Laécio da Silva Sousa, gerente de uma loja de variedades, pontua que as expectativas são as melhores possíveis e que a perspectiva é de boas vendas até o final do ano. Isto porque as vendas já têm apresentado uma melhora nessas primeiras semanas de dezembro e devem aumentar até as vésperas das festas de Natal e Ano Novo.

“Estamos em um ano um pouco atípico, mas que tem reagido nos últimos meses. Então, temos investido em equipe e mercadorias para oferecer o que há de melhor para os consumidores. O fluxo tem melhorado a cada dia e esperamos boas vendas. A nossa expectativa é de crescer, em média, 10% neste final de ano, o que seria ideal para conseguirmos nos sobressair”, destaca.

O gerente da loja enfatiza ainda que as vendas estão melhores desde o final de semana passado e que deve aumentar nos próximos dias, principalmente porque o Centro de Teresina irá funcionar em horário especial no sábado (14) e nos domingos, dias 15 e 22 de dezembro.



Movimentação no Centro da cidade deve aumentar ainda mais nos próximos dias - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Os consumidores já estão vindo olhar e comprar os produtos, e temos sentido uma melhora nas vendas. No último final de semana foi muito bom, a semana começou em alta e a tendência é que de melhore conforme vá se aproximando das festas de final de ano. Como o Centro vai funcionar no sábado e domingo até às 18h, então as lojas estarão abertas para aquele consumidor que não têm tempo de vir ao Centro durante a semana, mas também querer ter a oportunidade de comprar seus presentes”, salienta Laécio da Silva Sousa.

Contratações temporárias

O bom momento do comércio tem favorecido também para as contratações temporárias. Somente na loja em que Laécio trabalha, as contratações aumentaram em 20%. “Na loja, o quadro de funcionários aumentou 20%, somente com novas contratações. Esse aumento é um reflexo das boas expectativas que estamos tendo com as vendas para este final de ano, e as boas vendas também favorecem as contratações temporárias, que este ano começaram em outubro”, pontua.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia