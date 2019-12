Lojas do Centro e bairro irão funcionar até às 18h no fim de semana

Em virtude do período natalino, as lojas do Centro de Teresina e bairros irão funcionar em horário diferenciado. Nos dias 14 e 15, sábado e domingo, respectivamente, o comércio funcionará até às 18h.



Luiz Antônio Veloso, tesoureiro do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI), explica que a proposta é melhorar as vendas das lojas e facilitar para que a população, especialmente quem trabalha durante toda a semana.

“É uma oportunidade das pessoas terem mais tempo, principalmente quem não pode durante a semana por conta do trabalho, então as pessoas poderão ire ao centro, visitar as lojas e conhecer os produtos que são variados e mais em conta. Até o estacionamento acaba sendo mais em conta, já que não tem muitos veículos no centro”, comenta.



Foto: O Dia

No domingo, dia 22, as lojas também funcionarão às 18h. As lojas do Teresina Shopping funcionam normalmente no dia 14, já no dia 15 de dezembro, o Espaço Família funcionará das 10h às 20h. As lojas satélites funcionarão das 10h às 20h; as âncoras e mega lojas abrem das 10h às 21h.

O Hiperbompreço funcionará 8h às 22h; as lojas de alimentação e parque abrem das 10h às 22h; as cafeterias poderão funcionar das 10h às 22h; os cinemas têm aberturara das bilheterias às 10h e a Smart Fit funcionará das 9h às 15h.

Isabela Lopes