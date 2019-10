Lojas do centro comercial de Teresina funcionam até às 15h neste sábado

As lojas do Centro e bairros terão horário diferenciado em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida, também comemorado o Dia das Crianças, em 12 de outubro. O comércio funcionará no horário de 8h às 15h, conforme o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI). A data é uma das mais esperadas pelos lojistas por ser a terceira mais movimentada para o setor, já que as vendas desse período ficam atrás somente do Natal e Dia das Mães.



Em 2019, a expectativa é que o setor registre melhores índices de vendas, quando comparado ao mesmo período do ano passado. O presidente do Sindilojas/PI, Tertulino Passos, ressalta que o comércio tem se organizado para oferecer os melhores serviços e atendimentos.

“A data é uma das mais importante para o setor e estamos nos preparando para oferecer as mais diversas opções de presentes. Entre eles, podemos destacar as bicicletas, bonecas, jogos, celulares, tablets, videogames e brinquedos de controle remoto. Além disso, as roupas e calçados também são boas alternativas para presentear as crianças durante a data”, explica Tertulino Passos.



Data é a terceira mais importante para o comércio, ficando atrás apenas do Natal e Dia das Mães - Foto: O Dia



O presidente ainda destaca a expectativa para que o comércio local atinja melhores vendas nos dias que antecedem a data. “Estamos trabalhando para renovar os estoques e oferecer aos clientes ofertas especiais para que todos possam garantir o presente da criançada. A economia do país vem passando por um processo de recuperação e a nossa expectativa é que possamos colher bons resultados e alcançar um incremento nas vendas entre 3% e 5%”, afirmou Tertulino Passos.

Em 2018, pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontou que a data possibilitou a injeção de mais R$ 10 bilhões nos setores de serviços e comércio brasileiro. Segundo o levantamento, os brasileiros investiram em média R$ 187,00 para garantir a compra dos presentes.

Jornal O Dia