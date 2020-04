Jovem de 21 anos morre em decorrência de Coronavírus no Piauí

O Piauí registrou mais uma morte em decorrência do novo coronavírus. A vítima desta vez é um jovem de 21 anos natural do município de Itaueiras, a 345 quilômetros de Teresina, que estava internado no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi), ele fazia tratamento para tuberculose.



Com mais essa confirmação, subiu para 18 o número de óbitos causados pelo novo coronavírus no Piauí. Já são 331 casos confirmados, 3.833 descartados e 110 altas médicas. Em todo o Estado, já há registros da doença em 43 municípios. Somente nas últimas 24 horas, a Sesapi confirmou mais 34 casos da Covid-19 sendo 16 em mulheres e 18 em homens com idades que variam de nove meses a 87 anos.

Os dados apontam que a doença no Piauí não tem apresentado um padrão específico de faixa etária: há pacientes bebês, crianças, jovens, adultos e idosos. Na última sexta-feira, por exemplo, uma idosa de 99 anos morreu em decorrência da Covid-19 em Teresina. Enquanto isso, em Pedro II, uma criança de 13 anos também foi vítima fatal do coronavírus.

Os casos mais recentes foram confirmados em Anísio de Abreu, Canto do Buriti, Oeiras, Rio Grande do Piauí, Piripiri e Várzea Grande.

A situação nos hospitais

De acordo com o boletim de ontem à noite da Sesapi, o Piauí possui atualmente 139 pacientes internados em tratamento contra a Covid-19, sendo que 86 estão em leitos clínicos, 52 estão em leitos de UTI e um está em leito de estabilização.

Maria Clara Estrêla