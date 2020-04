Criança de 13 anos morre vítima da Covid-19 no Piauí

Uma criança de 13 anos, natural de Pedro II, faleceu no Hospital Infantil Lucídio Portela, em Teresina, vítima da Covid-19. A informação consta no boletim divulgado na noite deste domingo (19) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), que informou que a criança tinha sequela de paralisia cerebral e desnutrição.

A outra morte registrada é de um homem de 61 anos, que estava internado no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba. Ele já havia sido confirmado para Covid-19 e tinha histórico de hipertensão.

Até o momento, de acordo com a Sesapi, são 12 mortes por Covid-19 no estado do Piauí.

Ainda de acordo com os dados da SESAPI, foram confirmados neste domingo (19) mais 14 casos da doença, sendo registrados casos nos municípios de Lagoa do Barro, Pedro II, Floriano e Teresina.

Com isso, 24 municípios do Piauí passam a ter casos confirmados de Covid-19. Dos novos casos positivos, são 9 mulheres e 5 homens, com idades que variam de quatro meses a 57 anos. O bebê é de Teresina.

O total de casos confirmados no Piauí agora é de 158.

Natanael Souza