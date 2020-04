Morre o empresário João Claudino, fundador do Armazém Paraíba

João Claudino nasceu em 21 de junho de 1930 na cidade de Luís Gomes, na divida da Paraíba com o Rio Grande do Norte. Viveu na cidade até os 5 anos quando mudou-se para a cidade de Cajazeiras-PB. Lá, o pai Joca Claudino e o avô materno Adelino da Silva abriram uma loja com o nome de Santa Teresinha.

O pequeno João começou a trabalhar no comércio da família e teve ali a primeira experiência dos os negócios. Logo depois atuou como estagiário nos Correios, mas teve de abandonar a função depois que recebeu a missão do pai de tocar uma bodega. A experiência da família com confecção levou João Claudino fechar o bodega e investir na venda de máquinas de costura com o pai.

Com a seca na Paraíba em 1958, a família buscou novos mercados. Mudou-se para Bacabal, no Maranhão, onde acreditava ser uma boa alternativa. Em 19 de julho de 1958 abriu ali o Armazém Paraíba. A loja atraiu o público pelas promoções e as facilidades. O crescimento do negócio levou a abertura de filiais em outros municípios do Maranhão.

A prosperidade fez com que João Claudino buscasse uma capital para expandir o empreendimento. Escolheu Teresina pela posição geográfica estratégica. Inaugurou a matriz do Armazém Paraíba em terras piauienses em 1968. Dali seria fácil abastecer e gerir a rede.

O Armazém Paraíba deu origem a uma história de sucesso do Grupo Claudino, que abriga hoje indústrias, agência de publicidade, construtora, gráfica, frigorífico e shopping centers.

João Claudino casou com Socorro de Macêdo Claudino em 1961. Da união nasceram João Vicente Claudino, Cláudia Claudino, João Claudino Júnior, Alayde Christine e João Marcelo. A matriarca da família faleceu aos 74 anos vítima de câncer na coluna em novembro de 2011.