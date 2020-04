Veja a repercussão da morte do empresário João Claudino entre políticos

A morte do empresário João Claudino Fernandes nesta sexta-feira (24) repercute entre os políticos do Piauí. O governador do do Estado, Wellington Dias (PT), disse em uma rede social que o Estado “perde um homem que fez parte da história há mais de um século”. O chefe do executivo estadual disse ainda que “este é um dia triste e que cria um vazio grande demais para ser preenchido, porque não parece ser possível substituir um homem da grandeza de João Claudino”.

Poucas horas depois da divulgação do falecimento, o governador gravou um vídeo manifestando seu pesar pelo falecimento do empresário.

"Uma pessoa sempre muito sensível. Ele trazia na memória a lembrança de seus pais, de sua esposa, da relação com a família e agora a dedicação com os netos. Era uma pessoa que tinha uma capacidade de compreensão muito grande da economia mesmo sem ter entrado numa universidade", disse o governador.

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), deputado Themístocles Filho, afirmou em um vídeo divulgado nas redes sociais que João Claudino incentivou o desenvolvimento do Estado e completou dizendo que o Piauí está de luto. “Um cidadão que no decorrer da sua vida gerou milhares de empregos no Estado do Piauí e em outros estados da federação. Um cidadão que colocou indústria no nosso estado e que incentivou o desenvolvimento. Com certeza, a sua família, os seus amigos e o Piauí estão de luto”.

O senador Elmano Ferrér (Podemos) disse em sua rede social que João Claudino nunca será esquecido. “Você nunca será esquecido, meu grande amigo, compadre e companheiro de jornada. Seu João representa um marco na história empresarial do Piauí e do Brasil. Será sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência, competência e sensibilidade para lidar com as adversidades e conflitos humanos”, disse o senador.

Adriana MagalhãesJorge Machado