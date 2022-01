Janeiro Roxo: 72 vagas para diagnóstico de hanseníase estão sendo ofertadas pelo HGV

Neste Janeiro Roxo, o Hospital Getúlio Vargas (HGV) está ofertando 72 vagas para consultas de diagnóstico da hanseníase. A ação faz alusão para a campanha de conscientização da hanseníase e é referente para a semana do dia 24 ao dia 28 de janeiro. Eliracema Alves, supervisora de Hanseníase da Secretaria de Estado da Saúde, destaca que a ação traz uma das principais premissas da conscientização sobre a doença, o diagnóstico precoce.

“Todas as entidades e profissionais que atuam no acompanhamento das pessoas que têm hanseníase sabem que o diagnóstico precoce é o ponto mais importante do tratamento. Além de aumentar a chance de recuperação sem sequelas ele garante o bem-estar da pessoa e mais chances do tratamento ter maior eficácia”, destaca a supervisora.

Em 2021, o Piauí notificou 549 novos casos de hanseníase, dado que aponta uma redução de 60% em relação à notificação de anos anteriores. “Essa redução foi bastante influenciada pela pandemia. Precisamos que agora, com uma vacinação mais avançada no Estado, as pessoas voltem a buscar os serviços de saúde para identificar se possuem a doença ou não”, reforça Eliracema.

Caso a pessoa identifique o aparecimento de manchas brancas ou rosadas na pele com perda de pelos e sensibilidade daquela área é indicado que a pessoa procure o diagnóstico da doença o mais rápido possível.

Para ter acesso aos atendimentos do HGV, a população pode entrar em contato por meio do telefone 3221-3040 e pedir o agendamento para as datas disponíveis.

