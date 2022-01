Hanseníase: Piauí é o sexto estado no Brasil com maior quantidade de diagnósticos

O Piauí é o sexto estado no Brasil com a maior quantidade de diagnósticos de Hanseníase, uma doença infectocontagiosa e crônica. Com um parâmetro muito alto de incidências da doença, o estado também é o segundo com maior número de casos na região Nordeste, ficando atrás somente do Maranhão.

De acordo com a biomédica Sara Moura, coordenadora do Centro Maria Imaculada, a hanseníase é uma doença dermatoneurológica que deve ser tratada precocemente a fim de se evitar sequelas. “Na maioria das vezes apresenta manchas, locais com perda de sensibilidade e algumas vezes os pacientes relatam que não sentem sensibilidade no local ou não conseguem realizar algumas atividades como calçar uma sandália”, explica a biomédica.



O diagnóstico e o tratamento precoce da doença promovem a cura e evitam a transmissão e surgimento de novos casos. O tratamento para a hanseníase é gratuito no Brasil e é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



Janeiro Roxo

Este mês, devido ao ‘Janeiro Roxo’, campanhas de conscientização e combate à hanseníase estão sendo promovidas no Piauí. O Centro Maria Imaculada, serviço de atenção e saúde vinculado à Ação Social Arquidiocesana (ASA), vai desenvolver atividades como parte da programação.

Segundo Sara Moura, durante o mês serão intensificadas as avaliações para pessoas que estão em contato com pacientes diagnosticados com hanseníase ou apresentam sintomas de dormência e perda de sensibilidade. “Nós estamos nessa luta e vamos desenvolver várias atividades durante a campanha. Algumas ações vão acontecer no Centro Maria Imaculada e outras em diversos locais da cidade com o apoio da Sesapi”, disse.



O início da campanha acontece na segunda-feira (17), às 10h, no pátio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).

Confira abaixo a programação:

Lançamento do Boletim Epidemiológico de hanseníase no Piauí

Coordenação da atividade: UFPI-CIATEN, e Sesapi

Data: 17/01

Local: Pátio Sesapi, às 10h

I Exposição de pinturas feitas por pessoas em atendimento no CMI

Coordenação: UFPI-CIATEN, MORHAN-PI, CMI E e FACID WYDEN

Data: 17 a 29/01

Local: Em definição

Atividade de sala de espera sobre hanseníase no HU-PI

Coordenação da atividade: UFPI-CIATEN, MOHAN-PI e Liga Piauiense de Dermatologia

Data: 17 a 29/01 (manhã e tarde)

Local: Ambulatório do HU-PI

Treinamento de profissionais da saúde

Coordenação: CMI

Data: 18 a 21/01

Local: CMI

Dia H: Cuide da pele. Não esqueça da hanseníase – Janeiro Roxo

Coordenação: FMS – THE, Sesapi, Liga Piauiense de Dermatologia e Uespi;

Data: 24 a 28 de janeiro

Local: HGV- Dermatologia do HGV

