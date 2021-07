Internações por covid-19 no HGV reduzem 70% em junho, diz Sesapi

As internações por covid-19 no Hospital Getúlio Vargas (HGV), em Teresina, tiveram uma redução de 68,96% no mês de junho em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021, 87 pacientes deram entrada no hospital com quadro da doença, enquanto que em 2020, foi mais que o sobro de internações: 147.



Quando se observa o panorama geral dos dados de abril a junho – segundo trimestre do ano – percebe-se que a curva dos atendimentos e internações por covid-19 no HGV decresceu em relação aos mesmos meses de 2020. De abril a junho do ano passado, a curva da pandemia estava crescendo neste período, tendo, as internações, saído de 31 em abril para 127 em junho. Já de abril a junho deste ano, a curva apresentou uma decrescente, caindo as internações de 222 em abril para 87 em junho. Isso significa dizer que se no segundo trimestre de 2020, a pandemia estava subindo no Piauí, em 2021, ela vem fazendo o caminho inverso e diminuindo





Para o diretor-geral do HGV, Oswaldo Mendes, a queda seguiu a expectativa após a imunização e os registros de novos casos começam a cair. “Temos observado que está havendo uma redução de internações da doença proporcional à ampliação da imunização, pois a pessoa imunizada, mesmo que tenha a doença, tem menos probabilidade de apresentar um quadro grave da doença”, explicou o médico.

Os dados apontam que o maior número de pacientes internados foi do sexo masculino, com 55% dos casos e o maior percentual foi de pessoas acima de 60 anos, com 57% dos casos.



O presidente da Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), Ítalo Rodrigues, destaca que os números são positivos, mas alerta para a necessidade de manter os cuidados preventivos. “Mesmo com o avanço da vacina e com a redução das internações, as medidas preventivas devem ser mantidas. Precisamos reduzir ainda mais o número com pacientes Covid-19 para que, enfim, a pandemia seja vencida”, declarou.

