Casos de covid em Teresina caem 19%, afirma FMS

A Fundação Municipal de Saúde divulgou nesta segunda-feira (14) a pesquisa epidemiológica relacionada à pandemia de covid-19 na capital. Os dados apontam uma redução de 19% nos diagnósticos da doença ao longo da primeira semana de junho (30 de maio a 5 de junho). Junto à diminuição dos casos, veio também a redução nas internações.



De acordo com os dados da FMS, as internações por síndrome respiratória grave caíram 19%, os óbitos relacionados à covid caíram 18% e as solicitações para exames RT-PCR para diagnosticar casos de coronavírus se mantiveram em 24%.Em relação à média móvel, a taxa de transmissão da covid-19 (R0) caiu de 0,89 para 0,78 em uma semana. A transmissibilidade das síndromes gripais também acompanhou a queda e saiu de 0,95 para 0,81 no mesmo período.



Foto: Divulgação/Sesapi

“Diante de uma boa notícia de redução de casos, internações e óbitos é preciso manter cautela e todas as medidas de prevenção evitando aglomeração, uso da máscara facial e higienização das mãos”, alertou o infectologista e coordenador do Comitê de Operações Emergenciais (COE), Walfrido Salmito. O médico lembra que a Covid-19 é uma doença imprevisível e possível de ter outra onda e que toda cautela é necessária.

É o mesmo alerta feito pelo presidente da FMS, o médico Gilberto Albuquerque. Ele lembra que, mesmo com os dados positivos, com a redução nas internações e na transmissibilidade da doença, os protocolos devem ser mantidos. “Pela primeira vez temos um R0 menos que 1, o que significa que quem tem covid está passando para um número sempre menor de pessoas. Mas vamos lembrar que essa doença ainda mata, então temos que usar máscara e álcool, manter o distanciamento social e evitar o contato pessoa a pessoa”, finaliza Gilberto.

Com informações da Fundação Municipal de Saúde

