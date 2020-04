O isolamento social na capital vem tendo quedas constantes, no sábado,18, o percentual chegou a 51,2%. Esta porcentagem só perde para o registro de quarta-feira, 15, onde o índice atingiu a 48%. É preciso lembra que para achatar a curva de contaminação do novo coronavírus o percentual deve ser de no mínimo 73%, segundo especialistas da saúde. E após essas recomendações, pode-se analisar retornar a normalidade.

Índice de isolamento social chega a 51,2% em Teresina

Leia também: Pacientes com sintomas leve de Covid-19 serão atendidos por telefone

Este levantamento é realizado pelo InLoco, uma startup brasileira que criou o Índice de Isolamento Social (IIS), além disso, mostra que em todo país a realidade não é diferente. Cidades como Maranhão, Bahia, Pernambuco, Sergipe e São Paulo também estão na casa dos 50% de isolamento social.



Índice de isolamento social tem queda e número de casos do covid-19 dobram em Teresina - Foto: Agência Brasil

Em Teresina, o prefeito Firmino Filho vem tentando adotar medidas para aumentar este índice, além de pronunciamento diários em que mostra preocupação com a situação do município.

“Entendemos que o isolamento social é a arma mais eficaz para combater o avanço do novo coronavírus. O vírus já está circulando de forma comunitária em Teresina, chegando a todas as regiões da cidade, ao mesmo tempo em que os índices de isolamento social estão caindo, e isso é muito preocupante. Por isso precisamos reforçar as medidas para fazer a população ficar em casa”, aponta o prefeito.

Casos confirmados de Covid-19 chegam a 122 na capital

No dia 19 de março, a Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI) confirmava os três primeiros casos do novo coronavírus de Teresina e do Piauí. E após um mês a realidade é outra o número de infectados, mortes e curados aumentam e assustam os governantes.



Casos confirmados na capital dobram em uma semana. Gráfico: FMS

Quando se observa os dados da última semana, no dia 12 de abril o número de casos confirmados na capital eram 49. Após sete dias, o número mais que dobrou, neste domingo,19, o índice chegou a 122 casos, segundo a Fundação Municipal de Saúde (FMS). Desta forma, mas do que nunca o isolamento social é fundamental.

Sandy Swamy